Раскройте скобки. а) а-(-у)+)-9= б) -3м-(-х)-(-3м)= в) -(-3,8)-9,4+5,6
Алгебра
Раскройте скобки. а) а-(-у)+)-9= б) -3м-(-х)-(-3м)= в) -(-3,8)-9,4+5,6
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)а+у-9 Б)-3м+х+3м В)3,8-9,4+5,6
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