1.Что называем горными породами,а что минералами? 2.Как получился Гималай? 3.Чем э??озия отличается от аккумуляции? 4.Почему в Сан Франциске часто землятресения?
География
1.Что называем горными породами,а что минералами? 2.Как получился Гималай? 3.Чем э??озия отличается от аккумуляции? 4.Почему в Сан Франциске часто землятресения?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Горные породы представляют собой природные соединения из одного или нескольких минералов образующая самостоятельное тело в земной коре. Земля состоит из горных пород.Минералы — составные части горных пород 2.Гималаи - высочайшая горная система земного шара. 3.аккумуляция идет по всей долине или во многих частях ее одновременно, т. е. транспортирующая особенность рек сокращается, и они не в состоянии переносить до устья весь материал, поступающий с водосбора. Именно этим объясняется наступание стадии заполнения долины. Эрозия также не прекращается, имеет место даже углубление русла на отдельных участках реки. Оно происходит в результате врезания реки и образования плесов, которые постепенно перемещаются вниз, а покинутые плесами места заполняются аллювиальным материалом в результате смещения перекатов. 4.Из-за геологического разлома.Часто происходят землетрясения там, где проходят границы между теконическими плитами (геологические разломы) – так называемые тектонические пояса. Таких поясов несколько: Тихоокеанский, Альпийский, или Средиземноморский, пояс и районы сейсмической активности, проявляющие себя вдоль горных хребтов Северного Ледовитого океана, Атлантического и запада Индийского океана
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