Упр 468 таблица сделайте пж
Математика
Упр 468 таблица сделайте пж
Ответ(ы) на вопрос:
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1)0,35+(-0,35)=0,35-0,35=0 2)=0 3)96+(-18)=96-18=78 4)-81,7+6=-75,7 5)-46,8+51=4,2
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