Какие окончания в барыс септык
Қазақ тiлi
Какие окончания в барыс септык
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Изменение слов по падежам не утрачивает лексического значения слова.Падежные формы или падежи указывают на связь данного слова с другими словами предложения или словосочетания.В казахском языке, в отличие от русского, имеется семь падежей.Падежные окончания: -ның, -нің, -дың, -дің, -тың, -тің, -ға, -ге, -қа, -ке, -ты, -ті, -ды, -ді, -ны, -ні, -да, -де, -та, -те, -нан, -нен, -дан, -ден, -тан, -тен, -мен, -пен, -бен.
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