Помогите решить дз по математике Все подробно напишите пожалуйста
Математика
Помогите решить дз по математике Все подробно напишите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение смотри во вложении здесь х→7, но х≠7, поэтому можно делить на х-7
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Какая особенность обнаруживается в образовании именительного падежа множествен??ого числа слова ЯБЛОКО?
Математика
Решите уравнение 1)-x=15(целых) 4/7 2)-x=-0,8 3)-x=4(целых) 1/3 4)-x=5/6-1/9 5)-x=-7,2 6)-x=3/8+1/6 помогите ??ожалуйста
Биология
Здравствуйте.Какие особеннсти строения крабов свидетельствуют об их приспособленности к жизни в воде?Всего два предложения.Спасибо.
Литература
Математика