Решите уравнение 1)-x=15(целых) 4/7 2)-x=-0,8 3)-x=4(целых) 1/3 4)-x=5/6-1/9 5)-x=-7,2 6)-x=3/8+1/6 помогите ??ожалуйста
Математика
Решите уравнение 1)-x=15(целых) 4/7 2)-x=-0,8 3)-x=4(целых) 1/3 4)-x=5/6-1/9 5)-x=-7,2 6)-x=3/8+1/6 помогите ??ожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) х= -15(целых) 4/7 2) х=0.8 3) х= -4(целых) 1/3 4) -x=5/6-1/9 -х=15/18-2/18 -х=13/18 х=-13/18 5) x=7,2 6) -x=3/8+1/6 -х=9/24+4/24 -х=13/24 х=-13/24
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