Помогите решить её!Сбасиьо зарание!А и её решать без икса!!!

Гость: Гость:

В маленьком буклете 1 часть, а большом 6 частей. В большом букете на 5 частей больше, а это 20 цветов. Решаем: 1) 6-1=5(частей) это 20 тюльпанов 2) 20:5=4(т) в 1 части или в маленьком буклете 3) 4*6=24(т) в большом буклете 4) 24*4=96(т) в четырёх больших 5) 4*3=12(т) в трёх маленьких 6) 96+12=108(т) всего в букетах