Помогите решить физика

Гость: Гость:

Сила тока в цепи равна отношению напряжения к полному сопротивлению. Полное сопротивление находим как сумма сопротивлений двух последовательно соединённых участков один из которых имеет сопротивление R1=1 Ом, а сопротивление другого равно сопротивлению при параллельном соединении R2=r1*r2/r1+r2=4 Ом* 4 Ом/ 8 Ом= 2 Ом. I = U/(R1+R2)= 6 B/ 3 Oм= 2 А. Ответ: 1) I= 2 А.