Помогите решить (фото)
Алгебра
Помогите решить (фото)
Ответ(ы):
Гость:
6+5x=x^2 при x>=0 иначе корень из числа будет меньше 0 решаем квадратное уравнение. -x^2+5x+6h получаем x=-1 или x=6 Но, тк x>=0, то подходит только 6 Ответ 6
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