Помогите решить и как понять задание: учить состав чисел первого десятка(числовые домики от 2 до 10)

Математика
Помогите решить и как понять задание: учить состав чисел первого десятка(числовые домики от 2 до 10)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2+2 1+3 1+4 2+3 1+5 4+2 3+3 и т.д. и т.д.
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