Докажите что теорема по геометрии представляет собой образец рассуждения доказа??ельства

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Докажите что теорема по геометрии представляет собой образец рассуждения доказа??ельства
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Теорема это предположение чего либо но не доказательство.Теорема-это своеобразное правило!А доказательство подтверждает правильность теоремы(Это как бы разные вещи я имею ввиду :))
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