Докажите что теорема по геометрии представляет собой образец рассуждения доказа??ельства
Русский язык
Докажите что теорема по геометрии представляет собой образец рассуждения доказа??ельства
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Теорема это предположение чего либо но не доказательство.Теорема-это своеобразное правило!А доказательство подтверждает правильность теоремы(Это как бы разные вещи я имею ввиду :))
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
.Картофель, выращенный фермером, был продан за три дня. В первый день было продано 25% всего картофеля, во второй- 60% всего картофеля, а в третий ...
Английский язык
Технология