Очень маленькое сочинение про осень можно 3 предложения.
Литература
Очень маленькое сочинение про осень можно 3 предложения.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наступила осень. Солнце греет ещё почти по-летнему, стремясь отдать последнее нерастраченное тепло. На голубом и чистом небе ещё почти нет туч. Только ветер стал более холодным и резким, напоминая о том, что на дворе уже сентябрь месяц. Среди яркой зелени уже заметны первые предвестники осени: жёлтые и красные листья. Скоро они опадут с деревьев и покроют собой все дороги и дорожки.
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