3 предложения в побудительной форме, 3 в в вопросительной и 3 в повествовательной.
Русский язык
3 предложения в побудительной форме, 3 в в вопросительной и 3 в повествовательной.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Побуд.предл. 1. сын,сходи в магазин за кефиром 2 ты бы послушал, какая музыка играет. 3.хоть раз съездили бы к бабушке в деревню вопрос.предл. 1.илья,а что ты делал в моем саду? 2.отец, а когда ты вернешься с работы?3 3. даня, ты не придешь завтра ко мне в гости? повест. предл. 1.на уроке русского языка мы проходили новую тему. 2 на этой неделе мы с классом и нашей классной руководительницей решили сходить в театр. 3.я встретил своих одноклассников, когда шел на площадку
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