СОСТАВЬ ЗАДАЧУ НА ДЕЛЕНИЕ. В ОТВЕТЕ КОТОРОЙ ПОЛУЧАЛОСЬ БЫ, ЧТО НА ОДНОЙ МАШИНЕ ПРИ??ЕЗЛИ 5Т ЗЕРНА

Гость: Гость:

На двух машинах привезли 9458 кг. зерна. Со второй выгрузили 520 кг. сколько кг. зерна стало во второй машине, если в первой машине пять тонн. 9458-5000=4458 (кг.)-было во второй машине 4458-520=3938 (кг.)-ответ