Сколько будет 150 разделить на 5 Сколько будет 150 разделить на 6

Математика
Сколько будет 150 разделить на 5 Сколько будет 150 разделить на 6
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот ответ:150:5=30 и 150:6=25
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
5374+3748:2+356-776 сколько будет
Ответить
Математика
Вычисли значения выражений 9099*4+1 выполни записи деления с остатком,используя полученные равенства
Ответить
Музыка
Опиши своими словами диск и флэш- память . сравни их
Ответить
Русский язык
Определить склонение следующих существительных Туча. Ремонт,обилие,ледокол,улица,семя,радио,ценное время,серый кенгуру. ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!!!
Ответить
Алгебра
Зделайте один из двух вариантов 20 баллов!!!
Ответить