Сколько будет 150 разделить на 5 Сколько будет 150 разделить на 6
Математика
Сколько будет 150 разделить на 5 Сколько будет 150 разделить на 6
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот ответ:150:5=30 и 150:6=25
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