5374+3748:2+356-776 сколько будет
Математика
5374+3748:2+356-776 сколько будет
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 3738/2 = 1874 2) 1874+5374= 7248 2) 7248+356= 7604 3) 7604-776= 6828 Ответ : 6828
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