Определить склонение следующих существительных Туча. Ремонт,обилие,ледокол,улица,семя,радио,ценное время,серый кенгуру. ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!!!

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Определить склонение следующих существительных Туча. Ремонт,обилие,ледокол,улица,семя,радио,ценное время,серый кенгуру. ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Туча - 1 скл. Ремонт -2 скл. Обилие -2 скл.Ледокол -2 скл. Улица 1 скл. Семя - 2 скл. Радио -2 скл. Время -2 скл. Кенгуру -2 скл. Это точно правильно на 100%
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