Используя график функции y=2x 1)значение y соответствующее значению x равному -4 -1\2;2 2) значение x которому соотвествует значение y равное -2;0,5;4
Алгебра
Используя график функции y=2x 1)значение y соответствующее значению x равному -4 -1\2;2 2) значение x которому соотвествует значение y равное -2;0,5;4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У=2Х Х -4 -12 2 У -8 -1 4 У=2*(-4)=-8 У=2*(-12)=-1 У=2*2=4 У -2 0,5 4 Х -1 4 0,5 Х=У2 Х=2:(-2)=-1 Х=2:0,5=4 Х=2:4=0.5
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Химия
Напишите уравнения реакции между растворами гидроксида элемента с порядковым но??ером 12 и водородного соединения элемента с порядковым номером 17
География