Используя график функции y=2x 1)значение y соответствующее значению x равному -4 -1\2;2 2) значение x которому соотвествует значение y равное -2;0,5;4

Алгебра
Используя график функции y=2x 1)значение y соответствующее значению x равному -4 -1\2;2 2) значение x которому соотвествует значение y равное -2;0,5;4
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У=2Х Х  -4     -12      2 У  -8       -1        4 У=2*(-4)=-8 У=2*(-12)=-1 У=2*2=4 У   -2    0,5       4  Х   -1     4        0,5 Х=У2  Х=2:(-2)=-1    Х=2:0,5=4  Х=2:4=0.5
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