Пример (3592+688)÷5 по действиям
Математика
Пример (3592+688)÷5 по действиям
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сначала 3592 + 688 = 4280 потом 4280 : 5 = 856
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