Сколько метров составил третий забег,если спортсмен во время тренировки пробежал 610 метров?
Математика
Сколько метров составил третий забег,если спортсмен во время тренировки пробежал 610 метров?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
203 метра 3 остаток пробежал спортсмен
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Напишите уравнения реакции между растворами гидроксида элемента с порядковым но??ером 12 и водородного соединения элемента с порядковым номером 17
География
Английский язык
<span>Задай вопросы,пользуясь<span><u></u>Задай вопросы,пользуясь подсказкой:<br />подсказка:Ira went to the funfair....
Математика