Сколько метров составил третий забег,если спортсмен во время тренировки пробежал 610 метров?

Математика
Сколько метров составил третий забег,если спортсмен во время тренировки пробежал 610 метров?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
203 метра 3 остаток пробежал спортсмен
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