Составить 10 вопросов связанных с географическими картами с ответами Пож. Срочно надо

География
Составить 10 вопросов связанных с географическими картами с ответами Пож. Срочно надо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Почему в Антарктиде не селились люди? (Были суровые условия) 2)Какой тип климата на побережье Италии? (Средиземноморский) Прости вспомнила только 2( но ты можешь подумать на примере этих вопросов ;)
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