Подчеркни грамматическую основу предложений. докажи, что это грамматическая основа предложения. Укажи сначала предложения в которых грамматическая основа состоит из двух главных членов, затем из одного главного члена. Надевала ...

Русский язык

Подчеркни грамматическую основу предложений. докажи, что это грамматическая основа предложения. Укажи сначала предложения в которых грамматическая основа состоит из двух главных членов, затем из одного главного члена. Надевала осень пестрый справочник, Желтенький платочек, лапти с подковыркой. Под крылечко тонко желтый лист валится, У колодца лужа за ночь не проводов.

Автор: Гость