Подчеркни грамматическую основу предложений. докажи, что это грамматическая основа предложения. Укажи сначала предложения в которых грамматическая основа состоит из двух главных членов, затем из одного главного члена. Надевала ...
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Подчеркни грамматическую основу предложений. докажи, что это грамматическая основа предложения. Укажи сначала предложения в которых грамматическая основа состоит из двух главных членов, затем из одного главного члена. Надевала осень пестрый справочник, Желтенький платочек, лапти с подковыркой. Под крылечко тонко желтый лист валится, У колодца лужа за ночь не проводов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Два гл.чл.предложения: Надевала осень. Лист Валится. Один гл.чл. предложения: Нет . Чтобы доказать перепиши все предложения и подчеркни в каждом предложении подлежащее (Им. сущ. в Им.п.) и сказуемое (глагол)
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