Ука­жи­те пред­ло­же­ние, в ко­то­ром сред­ством вы­ра­зи­тель­но­сти речи яв­ля­ет­ся фра­зео­ло­гизм. 1) По­жи­лая, с мор­щи­ни­стым лицом про­дав­щи­ца в белом ха­ла­те и крах­ма­ле­ной ша­поч­ке шур­ша­ла про­мас­лен­ны­ми...

Русский язык
Ука­жи­те пред­ло­же­ние, в ко­то­ром сред­ством вы­ра­зи­тель­но­сти речи яв­ля­ет­ся фра­зео­ло­гизм. 1) По­жи­лая, с мор­щи­ни­стым лицом про­дав­щи­ца в белом ха­ла­те и крах­ма­ле­ной ша­поч­ке шур­ша­ла про­мас­лен­ны­ми бу­ма­га­ми. 2) Ве­чер­нее солн­це све­ти­ло в спину, и впе­ре­ди Мак­си­ма — тре­тье­класс­ни­ка, го­то­вя­ще­го­ся по­сле­зав­тра стать пи­о­не­ром, – на ас­фаль­те смеш­но ша­га­ла уди­ви­тель­но длин­ная и тон­ко­но­гая тень. 3) — От горш­ка два верш­ка, а с та­ки­ми день­га­ми… 4) Мак­сим ещё раз ска­зал спа­си­бо и пошёл, огля­ды­ва­ясь и думая о том, как всё-таки стран­но устро­ен мир: не сразу поймёшь, хо­ро­ший че­ло­век или пло­хой, сер­ди­тый или доб­рый, и по­че­му это про­ис­хо­дит.
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Ответ: 3. Фразеологизм - от горшка два вершка
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