Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является фразеологизм. 1) Пожилая, с морщинистым лицом продавщица в белом халате и крахмаленой шапочке шуршала промасленными...
Русский язык
Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является фразеологизм. 1) Пожилая, с морщинистым лицом продавщица в белом халате и крахмаленой шапочке шуршала промасленными бумагами. 2) Вечернее солнце светило в спину, и впереди Максима — третьеклассника, готовящегося послезавтра стать пионером, – на асфальте смешно шагала удивительно длинная и тонконогая тень. 3) — От горшка два вершка, а с такими деньгами… 4) Максим ещё раз сказал спасибо и пошёл, оглядываясь и думая о том, как всё-таки странно устроен мир: не сразу поймёшь, хороший человек или плохой, сердитый или добрый, и почему это происходит.
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Ответ: 3. Фразеологизм - от горшка два вершка
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