Доказать что треугольник АВС -равнобедренный
Математика
Доказать что треугольник АВС -равнобедренный
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Гость:
У него все стороны равны
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