Доказать что треугольник АВС -равнобедренный

Математика
Доказать что треугольник АВС -равнобедренный
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Гость:
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