Составь предложение из одного из слов алфавит, звонить, Украина, туфля.

Русский язык
Составь предложение из одного из слов алфавит, звонить, Украина, туфля.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Золушка потеряла свою туфельку после балла.
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