Упражнение 115 помогите.
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Упражнение 115 помогите.
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Гость:
Кипячённый, крашенная, ношенная, балованная, сожённая, оплаченная. Кипячённая в чайнике вода уже остывала. Крашенная в красную краску девушка была очень экстравагантной внешности. Ношенная Алисой юбка уже стала грязной. Балованная своей матерью девочка была ужасного поведения. Сожённый в пожаре диван был выброшен на помойку. Оплаченная моим молодым человеком квартира теперь принадлежала мне
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