Здравствуйте, помогите пожалуйста найти трехсложные слова с ударением на второй ??лог. Колосок, огурец, помидор, огурчик, помидорчик, деревня, грибочки, ягодки, зайчата

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Здравствуйте, помогите пожалуйста найти трехсложные слова с ударением на второй ??лог. Колосок, огурец, помидор, огурчик, помидорчик, деревня, грибочки, ягодки, зайчата

Автор: Гость