Слова с йотированными гласными на белорусском языке
Беларуская мова
Слова с йотированными гласными на белорусском языке
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если ты про "ётавыя" галосныя, то это все слова, в которых есть одна и более из этих букв: е, ё, ю, я, i (напрыклад, левы, лес, мёд, сюжэт, бяроза, лiпа).
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