Какова масса двух одинаковых железнодорожных вагонов? находящихся на расстоянии 200 м, если они притягиваются друг к другу с силой 8,2·10-6Н?
Физика
Какова масса двух одинаковых железнодорожных вагонов? находящихся на расстоянии 200 м, если они притягиваются друг к другу с силой 8,2·10-6Н?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
R = 200 м F = 8,2*10⁻⁶ Н m₁ = m₂ = m m - ? F = G*m₁*m₂/R² = G*m²/R² m² = F*R²/G m = R*корень(F/G) m = 200 м * корень(8,2*10⁻⁶ Н / 6,67*10⁻¹¹ Н*м²/кг²) ≈ 7,0*10⁴ кг = 70 т
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