Какова масса двух одинаковых железнодорожных вагонов? находящихся на расстоянии 200 м, если они притягиваются друг к другу с силой 8,2·10-6Н?

Физика

Какова масса двух одинаковых железнодорожных вагонов? находящихся на расстоянии 200 м, если они притягиваются друг к другу с силой 8,2·10-6Н?

Автор: Гость