И в лесу и возле дома умный гном боиться грома
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И в лесу и возле дома умный гном боиться грома
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
это загадка ? если да то ответ гриб
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