И в лесу и возле дома умный гном боиться грома

Русский язык
И в лесу и возле дома умный гном боиться грома
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 это загадка ? если да то ответ гриб 
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