Помогите пожалуйста с географией!!!7класс!!! 1.как влияет климат на распространени?? природных зон?Ответ подтвердите примерами.

География

Помогите пожалуйста с географией!!!7класс!!! 1.как влияет климат на распространени?? природных зон?Ответ подтвердите примерами.

Автор: Гость