Помогите пожалуйста с географией!!!7класс!!! 1.как влияет климат на распространени?? природных зон?Ответ подтвердите примерами.
География
Помогите пожалуйста с географией!!!7класс!!! 1.как влияет климат на распространени?? природных зон?Ответ подтвердите примерами.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Она делает больше озоновых дыр например:в америки много заводов изо этова озоновые дыры появляются
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