(y+364)-98 =629 помогите HELP не понимаю эти уравнения
Математика
(y+364)-98 =629 помогите HELP не понимаю эти уравнения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У+364=629+98 у+364=727 у=727-364 у=363
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