Синонимды атандар томендегы создерге.Журегы жарылу,буршык жару,бос сойлеу,биыктен томендеу,кудык келтыру,аукымы кен,жузы жылы,береген адам,адепты бала.
Қазақ тiлi
Синонимды атандар томендегы создерге.Журегы жарылу,буршык жару,бос сойлеу,биыктен томендеу,кудык келтыру,аукымы кен,жузы жылы,береген адам,адепты бала.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Қорқу,гүлдеу ,көп сөйлеу,күмəндану,үлкен,жайдарлы немесе мейірімді ,жомарт,тəртіпті бала
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