Подчеркни несклоняемые существительные Музей, кони,бревно, пальто, кино, перо, шоссе, шимпанзе, фонари, кудри, колибри, ателье, кофе, такси, бассейн, кенгуру
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Подчеркни несклоняемые существительные Музей, кони,бревно, пальто, кино, перо, шоссе, шимпанзе, фонари, кудри, колибри, ателье, кофе, такси, бассейн, кенгуру
Ответ(ы):
Гость:
Пальто,кино,шоссе,шимпанзе,колибри,ателье,кофе,такси,кенгуру.
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