Решите пожалуйста под б и в. Вверху

Математика
Решите пожалуйста под б и в. Вверху
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Автор: Гость
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Гость:
                                        (2a-b)-(2a+b)        2a + b - 2a - b             1   б) 1/2а-b  -  1/2a+b  =    ------------------   =  --------------------  = --------------                                          (2a-b)(2a+b)          2a^2 - b^2          2a^2 - b^2   в)   5        5с - 2            5c - 5c +2          2                2    ------  -  -----------   =  --------------- = ----------  = ------------    с + 3     с^2 +3c           c(c+3)         c(c+3)       c^2 + 3c
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