Решите пожалуйста под б и в. Вверху
Математика
Решите пожалуйста под б и в. Вверху
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(2a-b)-(2a+b) 2a + b - 2a - b 1 б) 1/2а-b - 1/2a+b = ------------------ = -------------------- = -------------- (2a-b)(2a+b) 2a^2 - b^2 2a^2 - b^2 в) 5 5с - 2 5c - 5c +2 2 2 ------ - ----------- = --------------- = ---------- = ------------ с + 3 с^2 +3c c(c+3) c(c+3) c^2 + 3c
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