Отделить формулы просты и сложныхвеществ. (в правой стороне внизу ) СРОЧНО, КОНТРОЛЬНАЯ!?

Химия
Отделить формулы просты и сложныхвеществ. (в правой стороне внизу ) СРОЧНО, КОНТРОЛЬНАЯ!?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Простые: (должен быть только один элемент таблицы Менделеева) S, Ca, Ag, F2, N2 Сложные (2 и более элемента): H2CO3, CuS, H2O, Al2S3, Al(OH)3, H2SO4
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