Основные черты индустриального общества и примеры
История
Основные черты индустриального общества и примеры
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1)Рост и развитие специального и общего образования, науки, культуры, качества жизни, инфраструктуры. 2)Переход к машинному производству. 3)Перемещение населения в города — урбанизация. 4)Неравномерность роста экономики и развития - стабильный рост чередуется со спадами и кризисами. 5)Общественно-исторический прогресс. 6)Эксплуатация природных ресурсов, зачастую во вред экологии. 7)Основа экономики — конкурентные рынки и частная собственность.Право собственности на средства производства рассматривается как естественное и неотъемлемое. 8)Трудовая мобильность населения высока, возможности социальных перемещений практически не ограничены. 9)Важнейшими ценностями в индустриальном обществе признаны предприимчивость, трудолюбие, честность и порядочность, образование, здоровье, способность и готовность к новациям. По мнению некоторых ученых, главным критерием того, что в данной стране сформировалось индустриальное общество является то, что в сельском хозяйстве работает не более 50% населения. Этот критерий позволяет довольно точно определить страны, находящиеся на доиндустриальном этапе[4].Для индустриального общества характерны резкий рост промышленного и сельскохозяйственного производства; ускоренное развитие науки и техники, средств коммуникации, изобретение газет, радио и телевидения; расширение возможностей просветительской и образовательной деятельности; рост населения и увеличение продолжительности его жизни;образование монополии,сращивание промышленного капитала с банковским, значительное повышение уровня и качества жизни в сравнении с предыдущими эпохами; повышение мобильности населения; разделение труда не только в рамках отдельных стран, но и в международном масштабе; централизованное государство; сглаживание горизонтальной дифференциации населения (деление его на касты, сословия, классы) и рост вертикальной дифференциации (деление общества на нации, «миры», регионы).
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