Напишите уравнения реакции между растворами гидроксида элемента с порядковым но??ером 12 и водородного соединения элемента с порядковым номером 17

Химия
Напишите уравнения реакции между растворами гидроксида элемента с порядковым но??ером 12 и водородного соединения элемента с порядковым номером 17
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Гость:
2MgO+ClH4=2MgH2+ClO2
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