Напишите уравнения реакции между растворами гидроксида элемента с порядковым но??ером 12 и водородного соединения элемента с порядковым номером 17

Химия

Напишите уравнения реакции между растворами гидроксида элемента с порядковым но??ером 12 и водородного соединения элемента с порядковым номером 17

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