Два натуральных числа в сумме дают 200, а при делении большего на меньшего (с остатк??м ) неполное частное равно 10. Найдите все такие пары чисел.

Математика

Два натуральных числа в сумме дают 200, а при делении большего на меньшего (с остатк??м ) неполное частное равно 10. Найдите все такие пары чисел.

Автор: Гость