Два натуральных числа в сумме дают 200, а при делении большего на меньшего (с остатк??м ) неполное частное равно 10. Найдите все такие пары чисел.
Математика
Два натуральных числа в сумме дают 200, а при делении большего на меньшего (с остатк??м ) неполное частное равно 10. Найдите все такие пары чисел.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Одно число х, а второе 200-х. 200-x=10x+p При делении одного числа на другое получается частное 10 и остаток р€(1;9). 11x+p=200 Решение одно: p=2; 11x=198; x=18 Ответ: 18 и 182
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