Чем отличается химические уравнения от термохимических уравнений? Поясните на конкретных примерах. ПОЖАЛУЙСТА, СРОЧНО НУЖНО
Химия
Чем отличается химические уравнения от термохимических уравнений? Поясните на конкретных примерах. ПОЖАЛУЙСТА, СРОЧНО НУЖНО
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В термохимических уравнениях есть температура (теплота), а в химических его нет
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