Чем отличается химические уравнения от термохимических уравнений? Поясните на конкретных примерах. ПОЖАЛУЙСТА, СРОЧНО НУЖНО

Химия
Чем отличается химические уравнения от термохимических уравнений? Поясните на конкретных примерах. ПОЖАЛУЙСТА, СРОЧНО НУЖНО
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В термохимических уравнениях есть температура (теплота), а в химических его нет
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