Зделайте один из двух вариантов 20 баллов!!!

Алгебра
Зделайте один из двух вариантов 20 баллов!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
К-2 1.стандартные: - t^12c³      4x-3y       113c^5 остальные надо доводить до станд. одн.   :  с³р(-3с^7)=-3c^10p 4m*2b=8mb m(3c-p)=3cm-mp 2/ 5m²y*(-4my²)=-20m³y³ 6x²*(-x)*(1 16x^5)=-7x^8 -17x²*(-7x^5c^3)=x^7c^3 4. 2a²b=5 a²b=52 4a^2b=10 2a^4b²=5a²b 3. (-56x^2y)^3* 216xy^3=- 125216x^6y^3 *216xy^3=-125x^7y^6
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