5)Какой-то шорох послышался ему по направлению от терассы.6)Он делает шаг в сторону и пробирается в виноградник огребает большой каменный сарай выходящий в сад перелазиет через ограду отделяющюю сад от двери кухни.7)В закопченн...
Русский язык
5)Какой-то шорох послышался ему по направлению от терассы.6)Он делает шаг в сторону и пробирается в виноградник огребает большой каменный сарай выходящий в сад перелазиет через ограду отделяющюю сад от двери кухни.7)В закопченной низкой кухни устроенной в подвальном этаже освещенной сверху узкимм окнами все спокойно.8)Повар в холщевом фартуке белокурый лениво собирается разводить плиту. Задание:Среди предложений 5-8 найдите предложение с обособленным определением,выраженным прилагательным.Напишите номер этого предложения. Срочно!!пожалуйста!!
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Гость:
Я думаю это предложение номер шесть
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