Мотогонщик преодолел 1 участок трассы(за 54 с)а(2 за 46с)а(3 за н с)быстрее чем второй с??олько времени затратил гонщик на прохождение этих 3 участков? Найдите значение полученного выражения,если н=9;17;22
Математика
Мотогонщик преодолел 1 участок трассы(за 54 с)а(2 за 46с)а(3 за н с)быстрее чем второй с??олько времени затратил гонщик на прохождение этих 3 участков? Найдите значение полученного выражения,если н=9;17;22
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 54+46+46+9=155 (с)=2мин 35 с 2) 54+46+46+17=163 (с)=2 мин 43с 3) 54+46+46+22=168 (с)=2 мин 48 с
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