Мотогонщик преодолел 1 участок трассы(за 54 с)а(2 за 46с)а(3 за н с)быстрее чем второй с??олько времени затратил гонщик на прохождение этих 3 участков? Найдите значение полученного выражения,если н=9;17;22

Математика

Мотогонщик преодолел 1 участок трассы(за 54 с)а(2 за 46с)а(3 за н с)быстрее чем второй с??олько времени затратил гонщик на прохождение этих 3 участков? Найдите значение полученного выражения,если н=9;17;22

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