Мотогонщик преодолел 1 участок трассы(за 54 с)а(2 за 46с)а(3 за н с)быстрее чем второй с??олько времени затратил гонщик на прохождение этих 3 участков? Найдите значение полученного выражения,если н=9;17;22

Математика
Мотогонщик преодолел 1 участок трассы(за 54 с)а(2 за 46с)а(3 за н с)быстрее чем второй с??олько времени затратил гонщик на прохождение этих 3 участков? Найдите значение полученного выражения,если н=9;17;22
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 54+46+46+9=155 (с)=2мин 35 с 2) 54+46+46+17=163 (с)=2 мин 43с 3) 54+46+46+22=168 (с)=2 мин 48 с
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Чем покрыта семя фасоля?
Ответить
Русский язык
Номер 187 русский 5 класс страница 86
Ответить
Математика
А (во 2 степени)b +3ab помогите
Ответить
Физика
Найдите частоту вращения якоря электродвигателя радиусом 10см, движущегося со скоростью 0,5 м/с
Ответить
Технология
Здравствуйте у меня вопрос) как в старину делали мерки чтобы сшить одежду?
Ответить