Помогите решить контрольную работу вариант 2
Математика
Помогите решить контрольную работу вариант 2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2) а = (х-у)(х+у)/3(х-у)=х+у/3
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