Помогите решить контрольные задания √1 пж
Математика
Помогите решить контрольные задания √1 пж
Ответ(ы):
Гость:
А) 1/7 равна 7. 7*7=49 б)0,1 равна 60 60*7=420 60*10=600 1,0=600
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Ребята!!!помгите пожалуйста!задания не сложные,просто срочно,поэтому так много ба??лов!нужно сделать номер 5,6,10
Математика
Решите пожалуйста 2 задачки пожалуйста умоляюююю решите срочно надо 1)В первый д??нь повар израсходовал 4 дробная черта 7 купленной свеклы ,а во...