Ребята!!!помгите пожалуйста!задания не сложные,просто срочно,поэтому так много ба??лов!нужно сделать номер 5,6,10

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Ребята!!!помгите пожалуйста!задания не сложные,просто срочно,поэтому так много ба??лов!нужно сделать номер 5,6,10

Автор: Гость