Ребята!!!помгите пожалуйста!задания не сложные,просто срочно,поэтому так много ба??лов!нужно сделать номер 5,6,10

Информатика
Ребята!!!помгите пожалуйста!задания не сложные,просто срочно,поэтому так много ба??лов!нужно сделать номер 5,6,10
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Доброго времени накидал ответы, все в приложенных рисунках
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