Помогите решить:На пошив одной юбки идет в 2 раза меньше ткани, чем на пошив одних брюк. Во сколько раз больше ткани пойдет на пошив 17 брюк, чем на пошив такого количества юбок?

Математика

Помогите решить:На пошив одной юбки идет в 2 раза меньше ткани, чем на пошив одних брюк. Во сколько раз больше ткани пойдет на пошив 17 брюк, чем на пошив такого количества юбок?

Автор: Гость