Помогите решить:На пошив одной юбки идет в 2 раза меньше ткани, чем на пошив одних брюк. Во сколько раз больше ткани пойдет на пошив 17 брюк, чем на пошив такого количества юбок?

Математика
Помогите решить:На пошив одной юбки идет в 2 раза меньше ткани, чем на пошив одних брюк. Во сколько раз больше ткани пойдет на пошив 17 брюк, чем на пошив такого количества юбок?
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Гость:
Если я правильно понял, то помоему в 2 раза
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