Помогите решить неравенство с помощью системы, заранее большое спасибо! x ⩽ x² + 20 ⩽ 9x
Алгебра
Помогите решить неравенство с помощью системы, заранее большое спасибо! x ⩽ x² + 20 ⩽ 9x
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я не знаю точно, надо в так: x<x²+20<9x ?
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