Что такое балбалы 7 класс
История
Что такое балбалы 7 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ые ба́бы — антропоморфическиекаменные изваяния высотой от 1 до 4 м, изображающие воинов, иногда женщин. Ставились на курганах древними народами, например, скифами, половцамии другими. Найдены в больших
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Физика
Пожалуйста помогите!! Сосуд, содержащий газ под давлением 1,4×10^5 Па, соединили с пу??тым сосудом объёмом 6 л. После этого в обоих сосуда устанав...
Математика