Что такое балбалы 7 класс

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Что такое балбалы 7 класс
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ые ба́бы — антропоморфическиекаменные изваяния высотой от 1 до 4 м, изображающие воинов, иногда женщин. Ставились на курганах древними народами, например, скифами, половцамии другими. Найдены в больших 
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