Пожалуйста помогите!! Сосуд, содержащий газ под давлением 1,4×10^5 Па, соединили с пу??тым сосудом объёмом 6 л. После этого в обоих сосуда устанавлилось давление 1×10^5 Па. Найдите объем первого сосуда.

Физика

Пожалуйста помогите!! Сосуд, содержащий газ под давлением 1,4×10^5 Па, соединили с пу??тым сосудом объёмом 6 л. После этого в обоих сосуда устанавлилось давление 1×10^5 Па. Найдите объем первого сосуда.

Автор: Гость