Пожалуйста помогите!! Сосуд, содержащий газ под давлением 1,4×10^5 Па, соединили с пу??тым сосудом объёмом 6 л. После этого в обоих сосуда устанавлилось давление 1×10^5 Па. Найдите объем первого сосуда.
Физика
Пожалуйста помогите!! Сосуд, содержащий газ под давлением 1,4×10^5 Па, соединили с пу??тым сосудом объёмом 6 л. После этого в обоих сосуда устанавлилось давление 1×10^5 Па. Найдите объем первого сосуда.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано P1=140000 Па V2=6*10-³ м³ Po=100000 Па V1-? Если температура не менялась то по закону Бойля-Мариотта P1V1=Po(V1+V2) V1=PoV2/(P1-Po) Дерзай
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